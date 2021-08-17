Горняк22: Минпросвещения: учебный год в школах начнется в традиционном формате

1 сентября. День знаний. Школа Фото: pixabay.com

Всех школьников будут ждать в классах с 1 сентября – это очень важно, считает министр просвещения. Кроме того, он заверил, что принудительной вакцинации педагогов не будет

Для российских школьников новый учебный год начнется как обычно – 1 сентября они придут на занятия в школу. Дистанционного формата из-за пандемии коронавируса вводить не будут, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в ходе рабочей встречи с детским омбудсменом Анной Кузнецовой.

«Это событие – одно из самых важных для миллионов россиян: школьников, студентов и их семей, для педагогов. Так что дистанционного формата начала учебного года не предполагается», – рассказал Кравцов.

Также он сообщил, что каждый регион проработал свои меры по повышению защиты здоровья учителей в образовательных организациях. Вопрос находится на контроле министерства. Принудительной вакцинации учителей не будет.

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