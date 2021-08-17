Горняк22: Большинство многоквартирных домов в Барнауле готовы к отопительному сезону

Батарея. Тепло. Отопление Фото: Анна Меньшикова

В Барнауле сейчас полным ходом идет подготовка к новому отопительному сезону, который в этом году начнется 15 сентября

Почти 200 многоквартирных домов в Барнауле, подключенных к центральному отоплению и водоснабжению, получили акты готовности к новому отопительному сезону, сообщает «Вести22».

Сейчас в городе продолжается летняя ремонтная кампания: активно работают энергетики, сотрудники водоканала и Барнаульской сетевой компании. Так, энергетики уже более чем наполовину выполнили план по замене воздушных и кабельных сетей.

Кроме того, до конца лета в городе приведут в соответствие со стандартом 19 участков тепловых, водопроводных и канализационных сетей. Все работы будут выполнены за счет городского бюджета.

Так, месяцев ранее в городе были всего лишь 44,8% многоквартирных домов к новому отопительному сезону – это 1309 домов из 2923.

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