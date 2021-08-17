Горняк22: КПРФ засомневалась в достоверности собранных самовыдвиженцем Поповым подписей

Владимир Попов Фото: Анна Меньшикова

Владимир Попов, в свою очередь, удивился, что выступающая всегда за доступ к выборам КПРФ вдруг обнаружила другую реакцию

Кандидат в депутаты Госдумы по Рубцовскому округу Владимир Попов сказал, что не вникал в подробности жалобы на него со стороны коммунистов, которые обратились в крайизбирком с заявлением о том, что идущий как самовыдвижнец Попов мог получить помощь административного ресурса при сборе подписей, необходимых для регистрации. Об этом кандидат заявил на пресс-конференции 16 августа, пишет «Банкфакс».

Как сообщало издание, еще 30 июля в краевую избирательную комиссию поступила жалоба от члена рубцовского окружного избиркома, коммуниста Виталия Булдакова. Он сообщил, что ему стали поступать массовые обращения от жителей округа о нарушениях законодательства. Так, коммунисту рассказали, что работники администраций Павловского, Волчихинского, Поспелихинского и Егорьевского районов якобы организовали сбор подписей в поддержку Попова.

Согласно жалобе, в каждом районе группы сборщиков распределены по селам, у них единая инструкция, о проделанной работе они отчитываются в специальных мессенджерах. Подписи якобы собирались среди сотрудников МЧС в Павловском районе, рубцовского филиала «Алтайвагона». По сообщению Булдакова, он получил подтверждения от самих сборщиков. Ранее, в предыдущие избирательные кампании, этих людей он знал как агитаторов «Единой России».

Законодательством не допускается участие в сборе подписей органов госвласти, местного самоуправления, управления организаций независимо от формы собственности (нормы содержатся в законе «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального собрания РФ» и в Кодексе Алтайского края о выборах, референдуме, отзыве).

В ответе на запрос «Банкфакса» крайизбирком сообщил также, что 31 июля в комиссию поступала еще одна аналогичная жалоба от другого члена краевой комиссии Елены Фогель.

17 августа, 8:03

Списки кандидатов малых партий не прошли главный фильтр на выборах в АКЗС

Официально две малые непарламентские партии допустили нарушения в подписных листах, которые они должны были собрать в свою поддержку для регистрации

Крайизбирком перенаправил документы в полицию и прокуратуру.

Булдаков рассказал, что прокуратура запросила разъяснения у авторов жалобы. В ответе надзорному ведомству он сообщил, что к сбору подписей в Волчихинском районе могли привлекаться директор одной из школ и главврач медучреждения. По его данным, схожие ситуации были также в Егорьевском, Косихинском, Поспелихинском, Баевском районах, в Рубцовске.

Члены местных отделений КПРФ отметили также, сообщил Булдаков, что на некоторых подписных листах из разных районов за одну дату стоят имена одних и тех же людей.

Оценку достоверности предоставленных данных предстоит дать прокуратуре.

Владимир Попов, которого избирком зарегистрировал как кандидата 13 августа, в свою очередь, сообщил, что не слишком следит за развитием этой ситуации:

«В эти подробности я не вдавался. КПРФ всегда за демократический подход и доступ к выборам. А тут вдруг обратная реакция: я собираю подписи, и они же подают заявление».

Однако он не считает, что причиной подачи жалобы КПРФ являются противоречия с этой партией, от которой он избрался в краевой парламент текущего созыва, или с лидером крайкома Марией Прусаковой:

«У нас с Марией Николаевной прекрасные отношения. Нам обижаться друг на друга незачем. Вы же понимаете, что конкурировать я с ними не буду».

Попов при этом рассказал о сложностях, которые возникли на первом этапе сбора подписей, так как само по себе этот механизм сложный. Люди, например, отказывались предоставлять необходимые по законодательству данные паспорта.

Однако, сообщил кандидат, ему и его сборщикам удалось собрать около 25–26 тыс. подписных листов. 15,7 тыс. из них сдали в избирком.

В выборах в Госдуму по Рубцовскому одномандатному округу, помимо Владимира Попова, участвуют:

Астаховский Евгений (Родина),

Вакаев Владислав (Новые люди),

Дворников Виктор (Партия пенсионеров за социальную справедливость),

Крылов Андрей (Яблоко),

Курносова Елена (Коммунисты России),

Прусакова Мария (КПРФ),

Струченко Сергей (Единая Россия),

Суслова Людмила (Справедливая Россия – За правду),

Чеснов Павел (Партия свободы и справедливости),

Шудра Ирина (ЛДПР).

Это будет самый конкурентный округ из четырех, расположенных в Алтайском крае, по числу кандидатов.

ТОЛК