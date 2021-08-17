Горняк22: Изменения на рынке криптовалют: почему растет курс Ethereum

Криптовалюта. Эфериум. Ethereum Фото: pixabay.com

Четвертую неделю подряд курс Ethereum продолжает стремиться к новым историческим максимумам. Рассказываем, по каким причинам курс так быстро растет

15 августа, в воскресенье, курс Ethereum составил 3316,4 доллара.

За последний месяц Ethereum демонстрирует активный прирост, хотя и менее активный, чем в мае, когда он достиг своего пика. Это связано с выходом обновления London в сети Ethereum, – пишет РБК. Кроме этого, по мнению Артема Деева, руководителя аналитического департамента AMarkets, существует еще ряд причин.

Так, по его словам, к этим причинам можно отнести новый виток пандемии коронавируса в мире, мягкую монетарную политику центральных банков, а также активный поиск инвесторами возможностей для получения прибыли. В этом году криптовалюты снова становятся тем инструментом, который привлекает капиталы в период кризиса.

Абсолютный пик стоимости Эфира на данный момент зафиксирован в районе 3519 долларов 4 мая 2021 года. Об этом сообщает портал 2bitcoins.ru.

Что такое Ethereum

Ethereum – это открытая программная платформа на основе технологии блокчейн, которая позволяет разработчикам создавать и разворачивать децентрализованные приложения.

Ethereum в 2013 году создал 19-летний Виталик Бутерин из Коломны. Интерес к делу передался молодому человеку от отца, который рассказывал сыну о биткоинах и блокчейне. Деньги на воплощение идеи и создание Ethereum Виталик собрал через краудфандинг: один биткоин в обмен на 2000 эфиров. Таким образом, удалось собрать 30 тыс. биткоинов – на тот момент 18,5 млн долларов.

Виталик Бутерин быстро стал культовой фигурой в криптовалютном сообществе. А его состояние сегодня превышает 1 млрд долларов. Об этом сообщает портал «Секрет фирмы».

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