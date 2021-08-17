Горняк22: В Алтайском крае подешевеют газовые баллоны с доставкой

Газ. Газовый баллон Фото: krasnodar.pulscen.ru

Сейчас УФАС ведет расследование по факту необоснованного завышения стоимости доставки газа. Разбирательство будет завершено в ближайшее время

В Алтайском крае снизится стоимость сжиженного газа в баллонах с доставкой населению. Об этом говорится в сообщении управления края по государственному регулированию цен и тарифов.

В конце 2020 года в регионе резко выросли цены на газовые баллоны с доставкой потребителю на дом. При этом почти половина стоимости составлял подвоз. Цены на топливо государство продолжало регулировать, а стоимость доставки поставщик определял сам.

В апреле 2021 года государство вернуло себе регулирование цен на доставку. Таким образом, новая цена составит 48 рублей 67 копеек за килограмм, или 438 рублей 03 копейки за девятикилограммовый баллон. В итоге стоимость газа с доставкой снизится на 12–19%.

Ранее жители Алейска пожаловались на перебои с доставкой газовых баллонов на дом. Одна из женщин рассказала, что после попытки заказать газ по телефону оператор предложила ей перезвонить после 22 августа, чтобы встать в очередь на доставку газа в сентябре. В компании «Алтайкрайгазсервис» возникшие проблемы с доставкой газа объяснили нехваткой водителей.

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