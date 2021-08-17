Горняк22: Округлим: экономисты предлагают убрать из оборота копеечные монеты

Российские деньги. Рубли и копейки. Кошелёк Фото: pixabay.com

На территории России нет необходимости в применении копеечных монет, считают эксперты. По их мнению, цены нужно округлить, а копейки вообще убрать из оборота

В использовании пяти– и десятикопеечных монет в России уже давно нет необходимости, считает доктор экономических наук, директор Центра исследований постиндустриального общества Владислав Иноземцев.

Граждане уже давно не используют копейки, считает эксперт, но в розничной торговле все еще есть товары, которые продают на вес, в связи с чем могут возникать дробные цифры.

Эксперт предлагает оставить в хождении только 50-копеечные монеты, а цены округлить. Механизм округления цен должен быть регламентирован со стороны Центробанка. Об этом он рассказал в интервью «Газете.ру».

Кроме того, по данным издания, каждый пятый банк России испытывает сложности в обеспечении регионов монетами.

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