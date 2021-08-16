Горняк22: Бийчанин насмерть сбил пешехода в Горном Алтае

ДТП Фото: ГУ МВД по Республике Алтай

Житель Горного Алтая погиб под колесами автомобиля, которым управлял водитель из Алтайского край. Сейчас правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела

Вечером 13 августа 63-летний житель Бийска на автомобиле Subaru Forester насмерть сбил 32-летнего пешехода в Кош-Агачском районе, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Республике Алтай.

Известно, что мужчина шел по проезжей части дороги, в попутном направлении. При этом светоотражающие элементы на одежде пешехода отсутствовали. От полученных травм житель региона скончался на месте.

Водитель иномарки был трезвый.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области 22-летний мужчина погиб под колёсами поезда.

ТОЛК