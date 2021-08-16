Горняк22: «Счастье»: Лиза Арзамасова и Илья Авербух стали родителями

Илья Авербух и Лиза Арзамасова Фото: instagram.com/liza_arzamasova/

Новоиспеченные родители показали фото своего малыша. При этом пара призналась, что очень рада появлению долгожданного ребенка

Актриса театра и кино Елизавета Арзамасова рассказала о рождении первенца. Об этом она написала в своем Instagram.

«Счастье», — подписала она фото

На кадрах она вместе с отцом ребенка фигуристом Ильей Авербухом держат малыша.

Арзамасова и Авербух рассказали о беременности в конце апреля. Для актрисы сын стал первенцем. У 47-летнего спортсмена есть сын Мартин, который родился в браке с фигуристкой Ириной Лобачевой.

Ранее «Толк» сообщал, что самая умная «папина дочка» Лиза Арзамасова стала женой Ильи Авербуха. Об отношениях Лизы Арзамасовой и Ильи Авербуха стало известно летом 2020 года. Пара рассекретила свои отношения в шоу Ивана Урганта.

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