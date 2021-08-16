Горняк22: При крушении самолета в Турции погиб снявшийся в кино летчик

Самолет Бе-200 Фото: gunsfriend.ru

При крушении самолета погибли трое турок и пятеро россиян. Трое из них оказались жителями Кубани. Это первый потерянный самолет такого типа за всю историю эксплуатации самолетов этого типа

В результате крушения самолета-амфибии Бе-200 в Турции погиб российский летчик Евгений Кузнецов, сообщает телеканал «360». Он считался одним из лучших летчиков МА ВМФ.

Примечательно, что Кузнецов был главным героем фильма «Форсаж. Возвращение» (2016).

Он был учеником легендарного летчика Тимура Апакидзе. Он командовал авиационным полком Северного флота и испытывал Бе-200 в условиях Арктики. В последние годы Кузнецов служил в Ейске в центре боевого применения и переучивания летного состава.

Самолет-амфибия Бе-200 разбился в горах в районе города Кахраманмараш. Он вылетел из города Адана на тушение пожаров в районе Ылыджа.

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