Горняк22: В Алтайском крае снизилось количество происшествий на воде

Белоярск. Река Черемшанка Фото: Дарья Тяжина

В этом году в Алтайском крае утонуло меньше людей, чем годом ранее. При этом сотрудники МЧС регулярно патрулируют необорудованные пляжи

В Алтайском крае с начала 2021 года зафиксировано 32 происшествия на воде. Всего за этот период в регионе утонули 35 человек, сообщает «Вести Алтай». Примечательно, что в прошлом году эти показатели были почти в два раза больше.

Сотрудники инспекции по маломерным судам проводят регулярные рейды на водоёмах. Часто они встречают детей и подростков на «диких» пляж, причем без сопровождения взрослых. С ними проводят профилактические беседы.

Кроме того, за оставление детей у воды без присмотра родителям может грозить серьёзный штраф.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае с начала лета утонули шесть детей.

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