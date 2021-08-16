Горняк22: В Бийске отряду юнармейцев присвоили имя Сергея Каменского

Сергей Каменский Фото: Виталий Барабаш

Земляки чествовали его на площадке центральной библиотеки имени Шукшина: поздравляли, задавали вопросы и просили автограф

В Бийске воспитанники стрелковой школы вошли в отряд юнармейцев, который получил имя призера Олимпиады, стрелка Сергей Каменского, сообщает «Вести Алтай».

Сам Каменский уже прибыл в Бийск, где его тепло встретили земляки. Администрация города подарила ему сертификат на 100 тыс. рублей. Сам он вручил юнармейские значки воспитанникам городской стрелковой школы.

«Удивлён таким сюрпризом, который организовали. Очень приятно было встретиться со всеми вами. Спасибо вам огромное за тёплый приём. Это фантастика», -сказал он.

Напомним, на Олимпиаде в Токио Сергей Каменский завоевал бронзовую медаль в миксте с Юлией Каримовой в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров. В стрельбе из малокалиберной винтовки из трех положений с 50 метров алтайский стрелок стал серебряным призером.

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