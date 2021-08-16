Горняк22: На Алтае после сноса здания нашли скелет, который пролежал в земле четверть века
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Установить причину смерти человека сложно, так как тело пролежало в земле очень долгое время — предположительно, четверть века
В селе Фоминское под Бийском рабочие при прокладке кабеля обнаружили скелет человека, сообщает Рен.ТВ. Предположительно, он мог пролежать в земле четверть века.
Кости нашли на земельном участке на улице Энергетиков, где снесли административное здание.
Рядом с останками находились рубашка и носок. Причину смерти человека установит экспертиза.
По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
Ранее сообщалось, что в Новоалтайске нашли останки, которые могут принадлежать пропавшей семь лет назад школьнице Ксюши Боковой. По данным телеканала «Рен-ТВ», 9 августа в реке в районе Садовой улицы очевидец заметил торчащие из воды сапоги, прибывшие на место правоохранители обнаружили детский скелет.