Горняк22: «Бардак»: в Барнауле возле новостроек провалился асфальт

Яма Фото: Барнаул22

На кадрах видно, что яма образовалась возле канализационного колодца. При этом рядом проходит проезжая часть, где ездят автомобили

В Барнауле возле здания на улице Балтийской, 93 провалился грунт в асфальте, сообщает «Barnaul22».

«Яма растет. Никто не чешется. Бардак. Пешеходы и автомобилисты, будьте осторожны, !» – написал житель Барнаула Сергей Переков.

По его словам, яма продолжает расти, и уже подступает к дороге.

Ранее сообщалось, что в центре Барнаула автомобиль провалился в яму на парковке.

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