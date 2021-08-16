Горняк22: «Такая дичь»: туристы гнали плывущего по Телецкому озеру медведя

Медведь Фото: Инцидент Барнаул

На кадрах видно, как медведь пытается оторваться от лодки, но тщетно. В какой-то момент людям показалось, что животное устало и начинает тонуть

Туристы увидели плывущего по Телецкому озеру медведя и решили его догнать. Видео опубликовано в «Инцидент.Барнаул».

Сначала туристы увидели, что рядом плывет медведь и испугались, однако позже решили догнать его, чтобы внимательнее рассмотреть и сделать кадры. В конце маршрута хищник развернулся и поплыл прямо на людей.

«Такая дичь», – сказал один из отдыхающих.

К счастью, в этой истории никто не пострадал – медведь добрался до берега, а туристы поплыли по своим делам.

Ранее жителей Алтайского края предупредили о возможных встречах с медведями. Чаще всего медведи могут встретиться на экологических тропах Залесовского, Чарышского, Бащелакского, Чинетинского и Тогульского заказников и природного парка «Предгорье Алтая

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