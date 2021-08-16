Горняк22: В Барнауле решили отремонтировать стелу в парке «Юбилейный»
Парк "Юбилейный" Фото: Барнаул22
Проект благоустройства территории парка дизайнеры планируют представить в конце августа, а начать работы уже в 2022 году
Общественники решили отремонтировать стелу в барнаульском парке «Юбилейный», сообщает «Barnaul22».
Сейчас инициативная группа в составе известных в городе общественников ищет меценатов и специалистов по ремонту.
В субботу, 14 августа, они провели там субботник – почистили территорию вокруг стелы, убрали мусор, ветки.
Парк культуры и отдыха «Юбилейный» стал победителем среди общественных территорий города на благоустройство в 2022 году. Первоначальное благоустройство парка затронет обустройство дорожной сети, тротуары и освещение. Теперь представители общественного совета проведут встречу с жителями микрорайона, чтобы обсудить предполагаемые изменения в парке и выслушать их точку зрения.
Ранее сообщалось, что пять КамАЗов мусора вывезли из барнаульского парка «Юбилейный».