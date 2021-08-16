Горняк22: На Алтае мужчина с другом поехал на заработки и пропал

Фото: След-Алтай

О судьбе мужчины ничего неизвестно уже на протяжении 2,5 месяцев. Он поехал подрабатывать и без вести пропал. Его ищут волонтеры

31-летний житель Республики Алтай Александр Крупинников поехал в Усть-Коксинский район на заработки и перестал выходить на связь, сообщает поисковый отряд «След-Алтай». Известно, что 26 мая он уехал копать корень с другом.

Приметы: рост 178 см, среднее телосложение.

Одежда: одет в камуфляжный костюм, черные кроссовки.

В комментариях один из пользователей рассказал, что был в подобной ситуации – его отправили в горы копать корень и не давали звонить родным. Он предположил, что пропавший вернется домой к концу сезона.

Ранее сообщалось, что более 130 человек пропали в Алтайском крае за первые месяцы лета.

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