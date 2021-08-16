Горняк22: Путин посмертно наградил погибших в Турции российских военных

Владимир Путин Фото: скриншот видео 1tv.ru

В авиакатастрофе в Турции погиб российский летчик, который снялся в популярном фильме «Форсаж. Возрождение». Глава государства выразил соболезнования родным и близким

Президент России Владимир Путин наградил орденами Мужества посмертно военных, которые погибли при крушении самолет Бе-200 в Турции, сообщает РИА «Новости».

В частности, награды присвоили Владиславу Беркутову, Вадиму Карасеву, Евгению Кузнецову, Николаю Омельченко и Юрию Чубарову.

Самолет-амфибия Бе-200 разбился в горах в районе города Кахраманмараш. Он вылетел из города Адана на тушение пожаров в районе Ылыджа.На борту находились пять российских военнослужащих и три местных сопровождающих, которые указывали экипажу на очаги огня. Никто из них не выжил. Причины ЧП устанавливаются.

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