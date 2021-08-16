Горняк22: Главврач и застройщик рассказали о проблемах строящейся поликлиники в Барнауле

Строительство поликлиники №14 в Барнауле Фото: Антон Федотов

Главврач барнаульской поликлиники № 14 Дмитрий Денисов заявил, что укомплектованность медучреждения медиками составляет около 60%

В барнаульской поликлинике № 14 укомплектованность медиками составляет всего около 60%, при этом у руководства нет возможности принимать специалистов, поскольку не хватает площадей. Об этом главврач поликлиники Дмитрий Денисов доложил губернатору Виктору Томенко на выездном совещании по строительству нового здания медучреждения.

Более-менее условия

Денисов заявил, что к моменту сдачи здания в эксплуатацию (2022 год, – прим. ред) необходимо подготовить врачей, которых можно нанять на работу.

«Мы приняли шесть терапевтов, травматолога, которого не было десять лет, второго онколога. Но не хватает площадей. Также необходимо проработать вопрос (совместно с минздравом и АлтГМУ), чтобы подготовить молодых специалистов», – доложил Денисов.

По словам главы минздрава Алтайского края Дмитрия Попова, сегодня 14-я поликлиника «разрознена». Она находится в пяти помещениях, и более-менее условия созданы только для детей.

«Пункты для взрослого населения, женской консультации требуют серьезной модернизации», – доложил профильный министр.

Здание на ул. Лазурной, 46, станет первым типовым объектом в Барнауле, созданным специально для поликлиники, добавил глава профильного ведомства. Здесь смогут принимать 900 посещений пациентов в смену.

Строительство поликлиники №14 в Барнауле Фото: Антон Федотов Сегодня к медучреждению «прикреплено» 75 тыс. взрослого населения Индустриального района и 30 тыс. детей. За десять месяцев (с октября 2020-го) численность пациентов 14-й поликлиники возросла со 100 до 105 тыс. человек.

В строящемся здании разместят диагностическую и участковую службы, а также узких специалистов. Пациенты смогут пройти необходимые им обследования в одном месте.

«Комплексный подход решает проблему первичного звена для Индустриального района», – добавил Попов.

Томенко поинтересовался, хватит ли мощностей поликлиники, если количество прикрепленных пациентов еще вырастет. На это Попов доложил, что для Барнаула более актуален другой выход «разгрузки» медучреждения – строительство новых поликлиник.

Как ранее сообщал «Толк», до конца 2025 года в столице края построят еще две новые поликлиники – в Индустриальном и Центральном районах.

«Все строители края едины в этом вопросе»

Сложности при возведении объекта есть и у подрядчика. Из-за удорожания стройматериалов многие строительные компании столкнулись со сложностями в работе.

За строительство здания поликлиники отвечает компания «Селф». Гендиректор компании-застройщика Нодар Шония попросил главу региона об авансирующих выплатах. Он также добавил, что сейчас идет удорожание по всем объектам, которыми занимается компания.

«Цифры серьезные, но мы все делаем, чтобы работа не останавливалась. Мы видим единственный выход из ситуации – это авансирование. Чтобы работа не была приостановлена. Просьба в этом вопросе не только моя, но и все строители края едины в этом подходе», – говорит Шония.

Ранее «Толк» сообщал, что в Алтайском крае приостанавливают работу на госстройках – школах, детсадах и других объектах. Причина простая и одновременно сложная: компании не могли продолжить строить гособъекты, потому что из-за сильного роста стоимости стройматериалов денег по контракту не хватало.

Строительство поликлиники №14 в Барнауле Фото: Антон Федотов

Шония добавил, что «с каждым днем становится все тяжелее и тяжелее», и выразил надежду на скорое принятие решения.

Глава алтайского минстроя Иван Гилев поддержал идею об авансировании:

«Мы говорим, что можно довести авансирование на остаток невыполненных работ, чтобы мы могли финансово поддержать строителей и не принуждать их сдавать те объекты, где материалы реально уже выросли, а мы еще стоимость новых не учли в контракте. Чтобы не создавать дополнительной финансовой нагрузки и не останавливать работу на объекте».

Томенко предложил подготовить решение и, если понадобится, рассмотреть его на заседании правительства.

«Давайте будем ускоряться, чтобы деньги пошли», – резюмировал губернатор.

ТОЛК