Горняк22: Жители алтайского села просят защитить их от малолетних беспредельщиков

Село Тягун Фото: Виталий Барабаш

Жители поселка Тягун в Алтайском крае просят органы опеки обратить внимание на многодетную семью, в которой воспитывается шесть детей

«В мою ограду лазят дети из многодетной семьи: воруют, портят вещи, вырывают растения, бьют моего сына – стаей нападают сзади. Когда попросила мать следить за детьми, последовала неадекватная реакция: женщина с нецензурной бранью кинулась на меня с топором», – с таким призывом о помощи обратилась к губернатору Алтайского края жительница села Тягун Вера У. Свое послание женщина оставила в соцсети под постом Виктора Томенко.

Из-за пустяка

Корреспондент «Толка» попыталась разобраться в конфликте и узнала, что поведением детей недовольны и другие соседи.

Казалось бы, банальная история: две соседки поссорились на тему воспитания детей. Но конфликт, со слов обеих, мог бы закончиться печально, так как в дело пошел топор как неоспоримый аргумент. Позже одна из женщин обратилась за помощью к губернатору Алтайского края.

«Я просто пришла поговорить. Объяснить, что портить чужие вещи нехорошо. А Татьяна стала на меня кричать матом, потом схватила топор. Кричала, что прибьет меня. После этого конфликта ее дети стали пакостить у меня в ограде: вырвали подсолнухи, оборвали вишню, а прошлой зимой залили клей в замок, чтобы я не могла попасть домой», – рассказала «Толку» Вера.

Село Тягун Фото: Виталий Барабаш

Недовольны поведением мальчишек и другие соседи. С их слов, пацаны растут без присмотра и «творят, что хотят». Они считают, что мать не справляется с воспитанием и что семье необходима помощь, в том числе психолого-педагогическая.

«Татьяна вроде мать-то хорошая, но она сама воспитывалась в детском доме. Сложно ей с шестью пацанами. Нет навыков воспитания. Вот они и шастают по деревне, чужие огороды «шерстят». У нас вишню оборвали, к соседям в баню залезли. Говорят, вроде как машину соседскую подожгли. Мы не за то, чтобы ее лишать родительских прав. Ну пусть хотя бы на контроль семью местные власти возьмут. Ведь настоящая банда растет. Что через несколько лет будет?» – говорит местная жительница.

Дети как дети

Ее соседка рассказала, что застала мальчишек за воровством куриных яиц.

«Яблоню они у меня еще ободрали. Голодные у нее мальчишки, что ли? Мне не жалко. Но это же не дело, не воспитание. Вроде как она сама детдомовская. Что из мальчишек вырастет?» – недоумевает женщина.

Тягун Алтайского края Фото: Виталий Барабаш

Еще одна жительница Тягуна советует снимать на видеокамеру, когда мальчишки лезут в чужой огород. Только с помощью видео, говорит она, смогла доказать, что дети Татьяны забрались к ней во двор и оборвали ягоду.

«Я пошла попросить ее, чтобы следила за детьми, которые по чужим огородам лазят. Татьяна стала выговаривать, что такого не может быть. Ну я ей видео и показала. Вопросы отпали. Извинилась», – рассказала она.

Односельчане считают, что многодетной семье необходима психолого-педагогическая помощь, так как мать в одиночку не справляется с воспитанием шестерых детей. Сама Татьяна уверяет, что ее мальчишки не лучше и не хуже остальных.

«Да, бывает, пакостят. Но если разбираться, так со всеми. Мои не лучше и не хуже других детей в этом возрасте. Мне их на цепь посадить, что ли? Я не понимаю, к чему такой интерес?» – говорит многодетная мать.

Возможно, помощь семье со стороны государства все-таки нужна. Это же и будет помощью соседям этих ребят.

ТОЛК