Горняк22: 167 млн рублей выделили в Барнауле на ремонт школ, стадионов и тротуаров
Школа Фото: пресс-центр администрации Барнаула
Об этом шла речь на выездной совещании с главой города в Железнодорожном районе Барнаула.
В 2021 году на ремонт 235 школ в Барнауле выделили почти 130 млн рублей, сообщает пресс-центр горадминистрации. Еще 23,9 млн рублей направили на восстановление десяти школьных стадионов, 13,5 млн рублей – на благоустройство 11 прилегающих территорий.
Также после жалоб родителей чиновники приняли решение увеличить вложения в реконструкцию стадиона школы №37(ул. Исакова, 120а), так как ремонт в школе сорвался по вине подрядчика и роста цен на материалы. До конца сентября работы обещали завершить.
Кроме того, до середины сентября власти пообещали отремонтировать участок дороги от ул. Парашютной до дома № 38.
«Порядка 40 млн рублей ежегодно направляем на ремонт дорог в частном секторе. Комфортная городская среда начинается там, где человек непосредственно проживает», – сказал мэр Барнаула.
Глава города также поручил обустроить тротуар от дома №55 до пешеходного моста через Пивоварку.
Еще одну проблему обсудили чиновники и депутаты во время мероприятия – это обустройство пешеходного участка дороги в районе пересечения ул. 80-й Гвардейской и ул.Северо-Западной, где сложно передвигаться маломобильным людям. При этом данный участок очень оживленный и пользуется спросом. Таким образом, здесь будет оборудуют пандус, усилят перильное ограждение, заменят асфальт на ступенях и тд. Выполнить работы планируется в октябре.
Ранее сообщалось, что более 162 млн рублей направили на подготовку школ и садов Барнаула.