Горняк22: В Анапе из-за подтоплений эвакуировали более 450 туристов и местных жителей

Грозовой фронт над Анапой Фото: "Типичная Анапа"/"ВКонтакте"

Власти заявляют о наличии резерв для расселения еще более трех сотен человек и изыскивают дополнительные места на случай ухудшения обстановки

Более 450 человек эвакуировали в Анапе из-за подтоплений, вызванных обильными осадками. В их числе – постояльцы четырех туристических объектов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперштаб Краснодарского края.

«В пункты временного размещения расселено 458 человек», – говорится в сообщении.

Известно, что эвакуацию понадобилось провести в детском лагере «Огонек», а также в пансионате «Соловей», санатории «Бригантина» и на базе отдыха «Динамо».

С 12 августа в курортном городе идут мощные ливни, за сутки здесь выпала четырехмесячная норма осадков. Подтоплены более 120 придомовых территорий. Введен режим ЧС.

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