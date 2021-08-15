Горняк22: В Горно-Алтайске женщина удерживала мужчину в окне 8 этажа до приезда МЧС

Многоэтажный дом Фото: pixabay.com

Достаточно длительное время горожанин провисел на высоте нескольких метров над землей без опоры, цепляясь лишь за подоконник

Жители микрорайона в Горно-Алтайске стали свидетелями того, как женщина долгое время удерживала мужчину, который полностью свесился из окна 8 этажа жилого дома. Запись инцидента появилась в соцсетях.

В ролике слышно, как горожанка со слезами упрашивает мужчину залезть обратно в квартиру, а тот, нецензурно выражаясь, угрожает прыгнуть.

По словам очевидцев, женщина держала человека до тех пор, пока на место не прибыли спасатели. Они затащили мужчину в окно.

Что вынудило его пойти на рискованный поступок – не известно.

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