Горняк22: В Алтайском крае не регистрируют случаев COVID-19 у детей в летних лагерях

Летний лагерь Фото: pixabay.com

В рамках профилактики все сотрудники, приступившие к работе в ЛОУ, за три дня до начала смены обязаны пройти тестирование на вирус

В Алтайском крае нет случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди детей, отдыхающих в летних оздоровительных лагерях. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

«Групповых инфекционных заболеваний, в том числе COVID-19, в период работы не зарегистрировано», – говорится в сообщении.

По данным ведомства, также нет случаев присасывания клещей.

Всего с начала сезона в оздоровительных учреждениях края отдохнуло уже свыше 71,7 тысяч детей, летняя кампания продолжается.

Ранее врач рассказал об опасности коронавируса для детей.

ТОЛК