Горняк22: Три человека пострадали при столкновении легковых авто в Барнауле

Знак аварийной остановки Фото: pixabay.com

Предварительно установлено, что водитель Toyota при повороте налево на регулируемом перекрестке не уступил дорогу Volkswagen Polo

Дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей произошло в Барнауле днем 14 августа, кадры с места происшествия появились в соцсетях.

Авария случилась на перекрестке улиц Попова и Власихинская.

По предварительным данным ГИБДД города, 35-летняя женщина за рулем Toyota при повороте налево на регулируемом перекрестке не уступила дорогу Volkswagen Polo.

С места ДТП с травмами госпитализировали водителя Toyota. Двум мужчинам-пассажирам из второй иномарки медицинскую помощь оказали на месте.

Полиция проводит проверку по факту инцидента.

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