Горняк22: Строители убрали забор у строящегося «барнаульского Эрмитажа»

Реконструкция художественного музея Фото: Анна Меньшикова

Эпохальная стройка идет на одной из центральных площадей города уже 10 лет. Сдать объект обещают только через два с половиной года

В Барнауле частично демонтировали забор, закрывающий строящееся здание художественного музея Алтайского края на площади Октября. Об этом сообщает «Алтапресс».

Уточняется, что ограждение убрали со стороны проспекте Калинина, однако вместо него натянули сетку. Ею же окружили расположенный рядом памятник Сеятелю.

Сейчас строители продолжают благоустраивать территорию вокруг здания – землю непосредственно под стенами музея еще не облагородили.

Строительство Государственного художественного музея в Барнауле идет с 2012 года. За это время на объекте сменилось несколько подрядчиков, а его стоимость возросла с 200 млн до 1,6 млрд рублей. Сдать монументальный объект планируют к 2023 году.

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