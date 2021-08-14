Горняк22: Взорвавший банкомат Бийска грабитель получил 10 лет тюрьмы

Суд. Приговор Фото: pixabay.com

Дерзкое ограбление произошло два года назад, Взрыв был такой силы, что повредил окна и стеклянные двери помещения, а обломки разбросало вокруг входа

В Бийске суд вынес приговор по резонансному делу об ограблении банкомата в 2019 году. Об этом сообщает портал «Деловой Бийск».

Обвиняемому назначили 10 лет колонии строгого режима – следствию также удалось доказать его причастность к четырем нападениям на микрофинансовые организации.

Мужчина свою вину так и не признал.

В ночь на 10 июля 2019 года в центре Бийска ограбили филиал одного из банков, который располагался на первом этаже пятиэтажного жилого дома. Около четырех часов утра произошел взрыв, который повредил банкомат. Из устройства похитили около 500 тыс. рублей. Банку же был нанесен ущерб более чем на 3 млн рублей.

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