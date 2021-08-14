Горняк22: Два часа, чтобы покинуть Барнаул: военные перекрыли дорогу на Горный

Перекрытие дороги Фото: pixabay.com

Горожане, которые обычно стремятся выехать в пятницу на выходные на природу, рискуют попасть в пробку на федеральной трассе

Участок федеральной трассы «Чуйский тракт» под Барнаулом перекрыли 13 августа в связи с проездом военной техники. Информацию об этом распространило краевое ГИБДД.

Движение для всех видов транспорта будет ограничено:

– до 17.30 на участке автодороги поселок Сибирский – а/д Р-256 «Чуйский тракт» – село Баюновские Ключи.

После более чем двухчасового перерыва в перекрытии дорогу заблокируют вновь:

– с 19.50 до 21.50 на участке автодороги садоводство «Горизонт» – Р-256 «Чуйский тракт» – Баюновские Ключи.

Госавтоинспекция призывает автомобилистов учитывать эту информацию при планировании поездок.

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