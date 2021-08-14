Горняк22: Сибиряка осудили на 23 года за изнасилование и убийство 12-летней девочки

Место преступления Фото: СУ СК по Красноярскому краю

Суд также обязал подсудимого выплатить потерпевшим 2,5 млн рублей. Его соучастник обязан выплатить 2 млн рублей. Оба фигуранта признали вину

В Красноярске суд признал 19-летнего молодого человека и его 15-летнего подельника виновными в изнасиловании и убийстве 12-летней девочки, сообщает пресс-служба регионального следкома.

Суд установил, что 29 мая 2020 года две сестры, 10 и 12 лет, в деревне Нижняя Коя пошли на пастбище за коровой, но домой вернулась только младшая из девочек. Матери она рассказала, что сестра задержалась с подружкой. В это время возле леса мужчина напал на 12-летнюю девочку и придушил до потери сознания. После этого вместе с несовершеннолетним подростком он изнасиловал и убил потерпевшую.

Суд приговорил мужчину к 23 годам и 20 дням лишения свободы в колонии строгого режима и ограничению свободы на один год и восемь месяцев. Его несовершеннолетний соучастник получил наказание в виде девяти лет и 11 месяцев лишения свободы, которые проведет в воспитательной колонии.

Оказалось, что за год до гибели девочка с матерью заявляли в полицию о насилии со стороны подсудимых, но получили отказ в возбуждении уголовного дела. Ребенок также рассказывал о поступающих угрозах, что младший из ее будущих убийц писал ей сообщения, обещая расправу, но это тоже оставили без внимания, сообщает «РЕН ТВ».

Ранее стало известно, что сибирячка отдала маленьких детей пенсионеру в сексуальное рабство. Мать позволяла насиловать своих детей за одну тысячу рублей.

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