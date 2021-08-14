Горняк22: Синоптик рассказал о «библейском потопе» на юге России

Наводнение в Керчи Фото: кадр из youtube.com

По словам метеоролога, количество прогнозируемых осадков в южных регионах побьет все рекорды. Об опасной ситуации из-за погоды ранее заявлял и глава Гидрометцентра Роман Вильфанд

В Краснодарском крае и Крыму снова ожидается рекордное количество осадков, заявил в своем аккаунте в Instagram сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам синоптика, на западе Краснодарского края за сутки ожидается 186 мм осадков, это 370% от нормы августа. По прогнозу, в Керчи за 24 часа выпадет 151 мм осадков при месячной норме в 44 мм. Это в 1,7 раза больше, чем выпало во время потопа 17 июня.

«Библейский потоп надвигается на восток Крыма и Тамань!» – написал эксперт.

Тем временем в Анапе за ночь уже выпала трехмесячная норма осадков, в городе ввели режим повышенной готовности. В Сочи из-за непогоды закрыли все пляжи. Жителей Керчи предупредили о возможной эвакуации. Осадки спровоцировали выход из берегов реки Булганак. Вода затопила улицы и местный оптовый рынок, сообщает «Подъем».

Ранее в Сочи почти все реки вышли из берегов и затопили курорт. В Адлерском районе дерево упало на людей, погиб один человек, двое пострадали.

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