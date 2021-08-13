Горняк22: В Бийске ликвидировали свалку после обращения пенсионерки к Путину

Фото: пресс-центр администрации Бийска

Чиновники выехали на место, оценили ситуацию и уже через нескольких дней стихийная свалка исчезла. О проделанной работе они отчитались в соцсетях

В мэрии Бийска отчитались о ликвидации свалки, о которой рассказала пенсионерка на прямой линии с президентом. Об этом сообщается на странице администрации города в Instagram. Коноплю за зданием суда, о которой также заявляла женщина, выкосили.

По словам чиновников, силами управления ЖКХ свалку расчистили от мусора.

Ранее жительница Бийска на прямой линии президента рассказала, что возле дома на улице Захара Двойных, 12, лежит куча мусора. В эфире не зачитали ее вопрос, однако его взяли на контроль активисты ОНФ. Проверка администрации показала, что свалки на месте нет. При этом пожилым людям предложили самостоятельно устроить субботник и вывезти мусор. Технику им пообещали предоставить. Однако, вероятно, женщину не устроил такой расклад.

Также пенсионерка рассказала президенту, что за зданием мирового суда на Куйбышева, 106, возле пешеходной дорожки растет конопля. Она также попросила ликвидировать растения.

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