Горняк22: Два грузовика столкнулись и «завалились» на бок на алтайской трассе
ДТП Фото: Инцидент Барнаул
Предположительно, оба транспортных средства в результате ДТП получили серьезные повреждения. О пострадавших в аварии не сообщается
Днем 12 августа возле села Шадрино в Калманском районе произошло серьезное ДТП – столкнулись два грузовика, сообщает «Инцидент Барнаул».
На кадрах видно, что оба грузовых автомобиля «лежат» на боку, перекрыв при этом всю проезжую часть. В связи с этим на участке образовалась большая пробка из машин.
Причины ЧП и обстоятельства уточняются.
Ранее сообщалось, что в Бийске грузовик без тормозов смял автомобили на спуске.