Горняк22: Задержан предполагаемый похититель 12-летней девочки на Алтае
Полиция Фото: pixabay.com
Сейчас предполагаемый преступник доставлен в отделение полиции. Скорее всего, его отвезут на допрос в Бийск. Подробности уточняются
Сотрудники полиции задержали предполагаемого похитителя 12-летней девочки Олега Лавкина. Информацию подтвердили «Толку» в правоохранительных органах. Его нашли в селе Онгудай в Республике Алтай.
Сейчас 40-летний мужчина находится в местном отделе полиции.
По данным «Толка», разыскиваемого заметил местный житель в 12 км от Онгудая и позвонил в полицию. Предположительно, Лавкина отвезут в Бийск спецконвоем.
Напомним, 12-летняя девочка 31 июля пропала между поселками Малоенисейское и Семеновод Бийского района. К тому моменту было известно, что девочка уехала из дома и не вернулась.
1 августа на берегу реки нашли шорты и футболку девочки, а в 1,5 км от этого места в лесу поисковики обнаружили велосипед, очки и телефон ребенка.
Позже стало известно, что девочка вернулась домой живой. Оказалось, ее удерживал в подвале местный житель. Возможно, когда он понял, что ЧП вызвало большой резонанс, то отпустил ее. Сотрудники полиции предполагали, что он может скрываться на территории соседнего региона.