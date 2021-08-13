Горняк22: Эксперты составили список самых странных названий населённых пунктов России

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Самым длинным названием населенного пункта с дефисом оказалось Кременчуг-Константиновское, а без него — Верхненовокутлумбетьево

Аналитики сервиса «Яндекс.Карты» проанализировали названия российских населенных пунктов и составили список необычных топонимов, сообщает «Слово и Дело».

Так, самыми странными или смешными названиями стали Большая Ржакса, Адово, Тусняки, Чилино, Опухлики, Накипелово, Шуточкино, Беззаботы, Чуваки, Гадля, Чика,, Суета, Плохотнюки, Выходной и Дичево.

Встречаются также такие населённые пункты, как Великие Суки, Добрые Пчелы, Мутный Материк, Пролей-Каша, Густые Тычинки, Сибирский Гигант, Приятное Свидание, Выдумка, Большой Содом и Великий Куст.

Самыми распространенными топонимами в России оказались названия по имени владельца или основателя. Аналитики насчитали 333 Александровки, 280 Ивановок, 272 Михайловки, 252 Каменки и 241 Никольское.

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