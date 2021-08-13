Горняк22: Российские кондитеры упростят рецепты конфет из-за роста цен на жир и сахар

Конфеты Фото: pixabay.com

По словам экспертов, в период пандемии себестоимость производства кондитерских изделий выросла примерно на 30%. Сильнее всего подорожали растительные жиры

В России кондитерские компании планируют менять составы конфет из-за роста цен на сырьё, сообщает «РБК».

Гендиректор «Эссен Продакшн АГ» Леонид Барышев рассказал, что теперь при выпуске продукции будут использовать рецептуру со сниженным содержанием кондитерских жиров. Их стоимость сильно возросла во время пандемии коронавируса.

«Жир – это самое дорогое в конфете сегодня. Жировые включения не нужны покупателю, из-за высокой цены люди не понимают, зачем за это платить», – подчеркнул он.

Кроме того, предприниматель отметил, что резко выросли в цене сахар, мука, какао и упаковка. Ситуация на рынке сырья привела к осложнениям в переговорах с ретейлерами. Они предлагают делать более дешевую продукцию, тогда как предприятия настаивают на повышении цен.

При этом, по словам директора Ассоциации предприятий кондитерской промышленности Вячеслава Лашманкина, угрозы того, что крупные производители конфет подхватят тренд не удешевление рецептуры, нет. На это под давлением рынка могут пойти только небольшие компании, сообщает «ФедералПресс».

Ранее в Алтайском крае запустили завод по изготовлению леденцов из меда и трав. На технологию потрачено около 2 млн рублей и три года исследований.

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