Горняк22: Семье выплатили помощь: на Змеиногорском руднике рассказали о гибели сотрудника

Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю

Сейчас на предприятии проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельства случившегося. Результаты будут оглашены позже

В компании «Сибирь-Полиметаллы» рассказали о ЧП на Корбалихинском руднике, где погиб шахтер. Об этом сообщается на странице компании в Instagram.

По словам представителя, обрушение закладочного массива произошло в 10.50 10 августа. В этот момент рядом находился 29-летний проходчик, который получил смертельные травмы.

Сейчас на предприятии работает межведомственная комиссия, сотрудники Ростехнадзора и правоохранительных органов, которые устанавливают причины и обстоятельства трагедии.

В компании добавили, что семье погибшего оказана материальная помощь, а также помощь в организации похорон. Кроме того, работодатель пообещал выполнить все социальные обязательства, предусмотренные коллективным договором.

Ранее сообщалось, что по данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 217 УК РФ (нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть человека).

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