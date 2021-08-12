Горняк22: В Барнауле затопило дороги после проливного дождя

Фото: Толк

С утра 11 августа в Барнауле льет дождь. Обилие осадков принесло множество неудобств жителям города. В частности, часть улиц «поплыла»

В Барнауле днем 11 августа затопило несколько улиц после прошедшего дождя. При этом ливневая канализация не сразу справляется с огромным потоком воды на дорогах, из-за чего по асфальту текут впечатляющие «реки».

Так, очевидцы рассказали, что «большая вода» наблюдается на улице Попова, в районе пересечения с Павловским трактом. Об этом пишет «Инцидент Барнаул».

«На Попова все стабильно. После сильного ливня опять не справились ливневки», – говорит автор сообщения.

Кроме того, аналогичная ситуация отмечена на улице Малахова, рядом с пересечением с Павловским трактом.

Местами лужи на дорогах столь глубоки, что некоторые легковушки не могут их преодолеть и стоят на «аварийке».

Ранее сообщалось, что похолодание и ливни с градом ожидаются 11 августа в Алтайском крае – в регионе на сутки объявлен штормпрогноз.

ТОЛК