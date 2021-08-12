Горняк22: Кассир похитила почти 1,5 млн рублей из барнаульской закусочной

Взятка. Фото: Фото: pixabay.com

Теперь женщину будут судить по статье о присвоении денег в особо крупном размере. Обвиняемой грозит реальный тюремный срок

Жительница Барнаула пойдет под суд за хищение 1,4 млн рублей из кассы закусочной, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Известно, что женщина работала в магазине-закусочной в барнаульском поселке Казенная Заимка. В течение двух лет, с 2018 по 2020 год, она продавала товар за наличные деньги, проводя липовые операции по терминалу. Тем самым она вносила несуществующие операции в фискальный отчет кассового аппарата. При этом «лишнюю» сумму она забирала себе и тратила на личные нужды.

Ее обвиняют по статье в присвоении средств в крупном размере. Теперь ей грозит до десяти лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что в Якутии экс-сотрудница банка получила 4,5 года колонии за кражу 35 млн рублей.

ТОЛК