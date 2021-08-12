Горняк22: Сибирячка отдала маленьких детей пенсионеру в сексуальное рабство

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Одного из мужчин, который надругался над ребенком, экспертиза признала невменяемым. Его отправят на принудительное лечение

В Красноярском крае суд приговорил 30-летнюю женщину к 17 годам колонии общего режима за продажу своих детей в сексуальное рабство, сообщает пресс-служба регионального следкома.

Суд установил, что в 2018 году в Ужуре обвиняемая за 1 тыс. рублей позволяла 64-летнему знакомому насиловать своих детей трех и пяти лет. Кроме того, на своей машине мужчина привез одного ребенка к двум своим друзьям 58 и 50 лет, которые также над ним надругались.

Суд признал их виновными по статьям 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера) и 127 (незаконное лишение свободы). Двух мужчин 64 и 58 лет также признали виновными по делу и осудили на 23 и 12,5 года колонии строгого режима соответственно.

Напомним, в Новосибирской области детский психиатр подозревается в изнасиловании своей пациентки. По словам матери девушки, 30-летний врач напал на ее дочь на пляже.

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