Горняк22: В Москве мужчина отрезал голову сожительнице и покончил жизнь самоубийством

Нож Фото: pixabay.com

Голову убитой женщины мужчина спрятал в пакет из веганского магазина. На месте преступления полицейские нашли записку с текстом: «Чем больше правды, тем чище этот мир! Я тебя люблю!»

В Москве 46-летний мужчина убил свою 42-летнюю сожительницу, отрезал ей голову и покончил жизнь самоубийством, сообщает пресс-служба регионального следкома.

По данным следствия, 10 августа около дома на улице Никулинской прохожие нашли тело мужчины и вызвали полицию. Прибывшие сотрудники увидели на теле ножевое ранение, выяснили, в какой квартире проживал погибший, и поднялись в жилище. В доме полицейские нашли тело женщины с отделенной от туловища головой и множественными ножевыми ранениями.

По предварительное версии, мужчина убил сожительницу, после чего покончил жизнь самоубийством. Квартира, в которой проживала пара, была закрыта изнутри.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). Мужчине посмертно проведут психолого-психиатрическую экспертизу.

Ранее в Москве пара сатанистов призналась в убийствах и каннибализме. При этом жертв на счету у подозреваемых может быть больше.

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