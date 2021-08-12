Горняк22: Во Дворце бракосочетания Барнаула с начала года поженили тысячную пару
Фото: Управление юстиций Алтайского края
Специалисты отдела ЗАГС вручили паре свидетельство о заключении брака и поздравление от руководителя управления юстиции
В барнаульском Дворце бракосочетания 7 августа зарегистрировали тысячную пару с начала года – ей стала семья Игоря и Кристины Нисковых, сообщает управление юстиции Алтайского края.
Пара познакомилась в социальных сетях девять лет назад еще в подростковом возрасте. Молодой человек заявил, что всегда был уверен, что Кристина станет его женой. После свадьбы супруги хотят построить свой дом и родить детей.
О том, что их брак стал юбилейным, они и их гости узнали на церемонии.
Ранее сообщалось, что в Алтайском крае стали чаще разводиться, чем жениться.