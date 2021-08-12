Горняк22: В Алтайском крае в 1,5 раза выросла естественная убыль населения

Убыль. Население Фото: pixabay.com

Население Алтайского края продолжает стремительно уменьшаться. В этом году в регионе серьезно выросли показатели смертности

Алтайский край за первую половину 2021 года потерял 9,5 тысяч человек. Так, естественная убыль населения выросла в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорят данные Алтайкрайстата.

По данным ведомства, в январе-июне 2021 года в крае родилось 9 283 ребенка, что на 390 меньше, чем в 2020 году. Кроме того, в регионе серьезно выросло количество смертей – 18 850 случаев с начала года. Годом ранее летальных исходов за этот срок было меньше – 15 693.

Таким образом, естественная убыль составила 9 567 человек. В 2020 году этот показатель был скромнее – 6 020 человек.

Ранее сообщалось, что Алтайский край оказался худшим в Сибири по динамике смертности.

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