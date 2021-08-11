Горняк22: Студентов двух вузов Барнаула обязали пройти вакцинацию от COVID-19

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В АГАУ проигнорировавших указ работников грозятся отстранять от службы с 25 сентября. Вопрос о санкциях для студентов сейчас решается

Сотрудников и студентов алтайских вузов АГАУ и АлтГТУ обязали пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает портал «Политсиб.ru».

Ранее на сайте аграрного университета появился приказ о вакцинации, аналогичный документ из политеха публикует сообщество Barnaul 22.

В обоих случаях от персонала и учащихся старше 18 лет требуют поставить первую дозу вакцины до 22 августа и вторую не позже 19 сентября. До 24-го числа этого же месяца необходимо сдать сертификат о прохождении вакцинации либо документ о медотводе.

Известно, что в АГАУ проигнорировавших указ работников будут отстранять от службы с 25 сентября. Вопрос о санкциях для студентов сейчас решается.

При этом в АлтГТУ на вопрос журналистов существование документа стали отрицать. В пресс-службе вуза пояснили, что ничего не знают о приказе, а работникам и студентам университета давали только рекомендации.

Ранее студенты Алтайского медицинского университета рассказали о том, что им запретили посещать вуз без прививки, антител или медотвода. Закрыть доступ в учреждение таким учащимся обещали с 26 августа. В университете сначала отметили, что это лишь рекомендация, а не приказ, а потом и вовсе заявили, что такого решения никто не принимал.

Официального приказа минобрнауки об обязательной вакцинации студентов пока нет, отмечает ресурс. А вот сотрудники вузов должны ее пройти – ранее алтайские власти приняли решение об этом.

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