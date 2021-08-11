Горняк22: РЖД отреагировали на протест против железной дороги на Алтае

Железная дорога Фото: pixabay.com

Здесь заявили, что проработки носят «теоретический» характер, а все инициативы в регионах согласуются с местными властями и жителями

В ближайших планах РЖД нет строительства железной дороги по территории Республики Алтай. Об этом заявляет официальный сайт компании.

«В настоящее время строительство железнодорожной ветки через республику не планируется», – говорится в сообщении.

Здесь пояснили, что компания «постоянно изучает и оценивает» перспективы развития, но эти проработки «носят предварительный, теоретический характер».

В РЖД заверили, что конкретные решения о строительстве в регионах РФ принимают при взаимодействии с властями и с учетом мнения местных жителей.

Ранее замгендиректора РЖД Алексей Шило рассказал газете «Коммерсант» о том, что компания наметила три варианта железной дороги через Горный Алтай в Китай. Заявление вызвало критику в республике. Ее глава Олег Хорохордин заявил, что стройка может нанести ущерб культуре и природе региона, а местные жители, мнение которых должно быть основополагающим, вряд ли одобрят проект.

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