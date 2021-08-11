Горняк22: В Барнауле арбуз едва не приземлился на голову мужчине

Арбуз Фото: vk.com/barneos22

В Барнауле случилось уже несколько подобных инцидентов. В одном из них от падения бутылки с водой пострадал 11-летний ребенок

9 августа в Барнауле у дома по адресу: ул. 65 лет Победы, 45, с балкона восьмого этажа выкинули арбуз, который едва не задел мужчину, сообщает паблик Barnaul 22 в соцсети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, арбуз чуть не прилетел на голову прохожему. Он упал буквально в нескольких шагах от него.

Ранее в Барнауле с балкона многоэтажки на мать с ребенком скинули «бомбочку» с водой. Инцидент произошел по адресу: Павловский тракт, 271.

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