Горняк22: Что известно о «Сватах 7»: дата выхода сериала, сюжет и актерский состав

Сериал "Сваты 5" Фото: Скриншот из сериала "Сваты 5"

Продолжение легендарного телесериала фанаты ждут с 2013 года. Но когда же все-таки выйдут «Сваты 7», и какие сюрпризы ждут зрителей

Когда начнутся съемки «Сватов 7»

Съемки сериала началась еще в 2017 году в Украине, но их пришлось отменить. Из-за поездок Добронравова в Крым ему запретили въезд в страну, а чуть позже Государственное агентство Украины по вопросам кино запретило и самих «Сватов». Сообщает портал Teleprogramma.pro.

В январе 2020 года съемки перенесли в Минск, там был отснят зимний материал, но вскоре процесс снова вынуждены были отложить из-за пандемии коронавируса.

Летом 2021 года съемки возобновились, но уже в Грузии. На данный момент весь материл для «Сватов 7» уже отснят.

Дата выхода сериала «Сваты 7»

Дата выхода крайнего сезона переносилась уже несколько раз. Точная дата выхода «Сватов 7» – пока неизвестна. Предполагается, что это будет весна 2022 года.

Сюжет сериала «Сваты 7»

Сюжетную линию нового сезона «Сватов» пока не разглашают. Однако известно, что в сериале будет рассказана история Валентины и Ивана Будько в молодости. Роль молодого Ивана сыграет сын Федора Добронравова Виктор, а роль юной Валюхи исполнит Дарья Рыбак. Об этом сообщил сам Виктор в своем Instagram.

Кто еще снимется в «Сватах 7»

Актерский состав сериала не изменится. В главных ролях зрители смогут увидеть все тех же любимых актеров.

Комсомольская Правда пишет, что на съемках седьмого сезона был замечен известный актер Джемал Тетруашвили со своей супругой Ольгой Медынич. Какие роли отведены им – неизвестно.

Сколько будет серий в «Сватах 7»

В новом сезоне «Сватов», который предположительно выйдет уже в следующем году, планируют 16 серий.

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