Горняк22: День Николая Чудотворца 2021: что нужно знать о празднике 11 августа
Крест. Церковь. Христианство Фото: Pixabay
День Николай Чудотворца православные христиане отмечают несколько раз в году. В России этого святого с давних времен очень любили и широко почитали
Кто такой Николай Чудотворец
Николай Чудотворец, святитель Николай, Мир Ликийских чудотворец, Николай Угодник – у святого Николая очень много имен и прозвищ. Это один из самых знаменитых и почитаемых христианских святых в России и всем мире.
Настолько, что даже стал прообразом знаменитого новогоднего волшебника – Санта-Клауса («святой Клаус», то есть святой Николай). А в России вряд ли есть хоть один город без Никольского храма.
Николай Чудотворец был епископом в городе Мире. Он был милостивым и заботливым церковным служителем и ревностным, неутомимым борцом с язычеством. Святой Николай прославился горячей любовью к Богу, глубокой верой, невероятным милосердием.Святой Николай Чудотворец Фото: Фреска Дионисия в Ферапонтовом монастыре , Россия , СС0
День Николая Чудотворца в 2021 году
В православной церкви со святым Николаем Чудотворцем связаны сразу несколько праздников.
- 22 мая — праздник в честь перенесения мощей Николая Чудотворца из Мир Ликийских в Бари.
- 11 августа — рождество святого Николая Чудотворца.
- 19 декабря — день смерти Николая Чудотворца.
Что можно и нельзя делать в день Николая Чудотворца 2021
В церковный праздник 11 августа желательно сходить в храм на богослужение и помолиться святому. Святого Николая Чудотворца называют «скорым помощником и молитвенником». К нему обращаются с любыми просьбами и в любых жизненных тяготах.
В день Николая Чудотворца не стоит ругаться, предаваться унынию, лени, сплетничать. Впрочем, не стоит этого делать и в любой другой день. Православная церковь не устанавливала особенных ограничений, связанных с праздником святого Николая Чудотворца. Также нежелательно гадать, проводить магические или эзотерические обряды.