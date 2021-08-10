Горняк22: В центре Барнаула кроссовер сбил восьмилетнего ребенка на зебре

ДТП. Авария. Аварийный знак Фото: pixabay.com

Мальчик переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу – сейчас в полиции устанавливают, на какой сигнал двигалась иномарка

Ребенок-пешеход пострадал в результате ДТП в центре Барнаула 9 августа. Об этом сообщает отдел пропаганды ГИБДД города.

Авария случилась около 13.25 на проспекте Красноармейском в районе ТРК «Сити-центр».

По предварительным данным ведомства, 48-летняя женщина-водитель Suzuki SX4 совершила наезд на восьмилетнего мальчика, который переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу.

Пострадавшему медицинскую помощь оказали на месте, госпитализация не потребовалась.

В полиции устанавливают сигнал светофора, на который двигалась иномарка.

Буквально в мае на этом же участке произошло аналогичное ДТП – автомобиль сбил женщину-пешехода.

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