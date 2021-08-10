Горняк22: Россия возобновляет перелеты с курортами Египта и тремя странами

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С 9 августа самолеты из России также начнут чаще летать в Дамаск (Сирия). Число регулярных рейсов увеличили до трех в неделю

С 9 августа Россия возобновила авиасообщение с Молдавией, Бахрейном и Доминиканой, а также с курортами Египта Хургадой и Шарм-эль-Шейхом, сообщает ТАСС.

Российские самолеты начнут летать в египетские курорты пять дней в неделю на каждый из маршрутов. В Молдавию россияне смогут попасть самолетом Москва – Кишинев три раза в неделю. В Бахрейн самолеты будут летать два раза в неделю, а с Доминиканой запланировано три рейса в неделю.

В настоящее время Россия открыла авиасообщение с 50 странами. При этом до 17 августа продлили приостановку полетов в Танзанию в связи с эпидситуацией в стране.

Ранее назвали страны, в которые пускают привитых «Спутником V» россиян. При этом Евросоюз пока не одобрил российский препарат, а некоторые страны Центральной и Западной Европы запретили въезд российским туристам.

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