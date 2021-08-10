Горняк22: Россияне стали экономить на похоронах и ритуальных услугах

Похороны Фото: pexels.com

Вице-президент Союза похоронных организаций и крематориев Владимир Родькин отметил, что в стране выросло число кремаций, которые на 40% дешевле захоронения

В России начали экономить на похоронных расходах. Так, в регионах население стало меньше тратить на мемориальные и дополнительные услуги, сообщает «Коммерсантъ».

В 2021 году доходы ритуальных агентств выросли на 9% и составили 36,9 млрд рублей. При этом в январе – июне 2021 года умерли 1,1 млн человек, что на 16,2% больше, чем в прошлом. По словам похоронщиков, снижение выручки обусловлено сокращением расходов на погребение.

«До 2020 года средние похороны стоили примерно 50 тысяч рублей, сейчас граждане тратят не более 30 тысяч, экономия идет за счет отказа от дополнительных ритуальных услуг», – отметил глава похоронных домов «Журавли» Илья Болтунов.

Кроме того, бизнесмен отметил, что официальные данные не могут точно отобразить реальную картину, ведь около 90% рынка остаются в серой зоне. В тени находятся 70% дохода после наличного расчета.

Ранее российские следователи заинтересовались перевозкой гробов с телами в лодках. В селе Прядчино Амурской области дорогу к местному кладбищу затопила речка.

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