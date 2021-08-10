Горняк22: Около половины барнаульцев планируют работать в отпуске

Фрилансер. Курорт. Работа Фото: Engin Akyurt с сайта Pixabay

Более трети россиян не были в отпуске около двух лет и столько же граждан решили отказаться от отдыха в этом году из-за высоких цен на российских курортах и закрытия границ

Почти 50% опрошенных жителей Барнаула заявили, что собираются работать в отпуске. Об этом стало известно из исследования «Зарплата.ру», сообщает altapress.ru.

Так, 49% из тех, кто собирается работать в отпуске, планируют участвовать в онлайн-встречах и планерках, а также оперативно отвечать на сообщения в мессенджерах. 29% будут участвовать в решении рабочих вопросов.

12% граждан рассказали, что будут работать из-за боязни выпасть из рабочего процесса, 10% собираются в отпуске закрыть задачи, на которые у них не хватало времени на работе.

Только 41% опрошенных барнаульцев собираются совсем забыть о работе во время отпуска, при этом 10% пока не знают, удастся ли им это.

Ранее в Госдуме предложили увеличить рабочую неделю для россиян. Таким образом в стране хотят восстановить экономику, разрушенную пандемией.

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